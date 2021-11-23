Twitter, Meta и Google грозят многомиллионные штрафы за неудаление контента

Социальной сети Twitter, а также Meta (Facebook) и поисковой системе Google грозят многомиллионные штрафы в России на неудаление запрещенного в стране контента. Об этом во вторник, 23 ноября, сообщили в мировом суде столицы.

Так, Twitter может грозить 12 млн рублей штрафа, Google — 16 млн рублей, а Meta — 20 млн рублей.

«В суд поступило по три административных протокола по ч.2 и ч.4 ст.13.41 («Неудаление владельцем в сети интернет информации, если обязанность по ее удалению предусмотрена законодательством РФ») в отношении Meta Platforms Inc (Facebook Inc) и Google LLC. Также в суд поступили два административных протокола за аналогичное правонарушение в отношении Twitter Inc», — сообщили в пресс-службе мирового суда Москвы.

Ранее, 17 ноября, Таганский районный суд Москвы признал законным назначение 5 млн рублей штрафа Twitter за отказ удалить запрещенный в России контент.

Отмечалось, что без изменений оставлены постановления мирового судьи судебного участка № 422 Таганского района Москвы от 16 сентября. Таким образом, компания Twitter признана виновной в совершении административных правонарушений, предусмотренных ч. 2 ст. 13.41 КоАП РФ («Отказ удалить владельцем сайта информации, в случае если обязанность по удалению такой информации предусмотрена законодательством РФ»), и оштрафована на 4 млн и 1 млн рублей.

1 ноября Роскомнадзор сообщил, что Facebook, Twitter, Telegram, Google, TikTok, «Одноклассники» и «ВКонтакте» в этом году оштрафовали за неудаление запрещенной информации на 187 млн рублей.

1 февраля в России вступил в силу закон, согласно которому соцсети должны сами выявлять и блокировать запрещенный контент. Если они не могут самостоятельно оценить противоправность контента, в течение суток администрация социальной сети должна отправить данные в Роскомнадзор.

Среди тех материалов, доступ к которым не ограничили сервисы, разжигающие религиозную рознь, оскорбляющие чувства верующих или направленные на раскол государства; об употреблении наркотических средств; о местах реализации самодельного оружия; об опасном отношении к жизни и здоровью несовершеннолетних (пропагандирующих «зацепинг», «руфинг», совершение умышленной асфиксии); об экстремистских и террористических организациях; с инструкциями по изготовлению взрывчатых веществ.