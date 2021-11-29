Суд в РФ оштрафовал Google еще на 3 млн рублей за неудаление контента

Google в России назначили еще один штраф на 3 млн рублей за отказ удалить запрещенный в стране контент. Решение вынесено Таганским районным судом Москвы в понедельник, 29 ноября.

Американская корпорация признана виновной в совершении административного правонарушения по ч. 2 ст. 13.41 Кодекса РФ. Компания по делу № 5-2875/21 оштрафована на 1 млн рублей.

Постановлением мирового судьи судебного участка № 422 Таганского района Москвы по делу № 5-2805/21 по ч. 2 ст. 13.41 КоАП РФ в отношении Google вынесен еще один штраф — в размере 2 млн рублей, сообщили в инстанции.

26 ноября Таганский суд Москвы признал законными три штрафа на общую сумму 6 млн рублей в отношении компании Google за неудаление запрещенного контента.

23 ноября в Московском мировом суде сообщили, что социальной сети Twitter, а также Meta (Facebook) и поисковой системе Google грозят многомиллионные штрафы в России за неудаление запрещенного в РФ контента. Так, Twitter может грозить 12 млн рублей штрафа, Google — 16 млн рублей, а Meta — 20 млн рублей.

8 ноября суд в Москве оштрафовал Google на 2 млн рублей за отказ удалить запрещенный контент. 26 октября мировой суд зарегистрировал еще один протокол об административном правонарушении из-за отказа Google удалять запрещенный контент.

1 ноября Роскомнадзор сообщил, что Facebook, Twitter, Telegram, Google, TikTok, «Одноклассники» и «ВКонтакте» в этом году оштрафовали за неудаление запрещенной информации на 187 млн рублей.

1 февраля в России вступил в силу закон, согласно которому соцсети должны сами выявлять и блокировать запрещенный контент. Если они не могут сами оценить противоправность контента, в течение суток администрация социальной сети должна отправить данные в Роскомнадзор.

Среди материалов, доступ к которым не ограничили сервисы, разжигающие религиозную рознь, оскорбляющие чувства верующих или направленные на раскол государства; об употреблении наркотических средств; о местах реализации самодельного оружия; об опасном отношении к жизни и здоровью несовершеннолетних (пропагандирующих «зацепинг», «руфинг», совершение умышленной асфиксии); об экстремистских и террористических организациях; с инструкциями по изготовлению взрывчатки.