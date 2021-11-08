Суд в Москве оштрафовал Google за неудаление запрещенного контента

Суд в Москве оштрафовал компанию Google на 2 млн рублей за отказ удалить запрещенный контент. Об этом в понедельник, 8 ноября, говорится в постановлении мирового судьи судебного участка № 422 Таганского района.

Инстанция рассмотрела дело об административном правонарушении, предусмотренном ч. 2 ст. 13.41 КоАП РФ в отношении организации Google LLC.

В этот же день суд в Москве оштрафовал мессенджер Telegram на 4 млн рублей за отказ удалить запрещенный контент.

Ранее в понедельник сообщалось, что мировой суд в Москве рассмотрит очередные протоколы в отношении Google и Telegram, уличенных в неудалении запрещенной информации.

1 ноября Роскомнадзор сообщил в своем Telegram-канале, что Facebook, Twitter, Telegram, Google, TikTok, «Одноклассники» и «ВКонтакте» в этом году оштрафовали за неудаление запрещенной информации на 187 млн рублей.

В результате совместной деятельности Роскомнадзора и МВД России в 2020–2021 годах в Единый реестр запрещенной информации внесли 84 569 сайтов и их отдельных страниц с пропагандой употребления наркотиков, из них 4179 страниц пользователей и каналов Telegram, а также 10 498 спецсайтов.

При выявлении запрещенной информации надзорное ведомство просит администрации интернет-площадок и соцсетей оперативно удалить такую информацию без внесения в реестр. За два года таким образом удалили 129 125 ссылок на наркоконтент.

В России за неудаление информации о распространении наркотиков по требованию Роскомнадзора владельца сайта и провайдера хостинга могут привлечь к административной ответственности по ст. 13.41 КоАП РФ. Штраф за первое нарушение составляет от 3 млн до 8 млн рублей. За повторное нарушение грозит оборотный штраф — от 1/10 до 1/5 от годовой выручки компании.

1 февраля в России вступил в силу закон, согласно которому соцсети должны сами выявлять и блокировать запрещенный контент. Если они не могут самостоятельно оценить противоправность контента, в течение суток администрация социальной сети должна отправить данные в Роскомнадзор.