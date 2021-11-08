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Суд оштрафовал Telegram на 4 млн рублей за отказ удалить запрещенный контент
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Суд оштрафовал Telegram на 4 млн рублей за отказ удалить запрещенный контент

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Суд в Москве оштрафовал мессенджер Telegram на 4 млн рублей за отказ удалить запрещенный контент. Постановление об этом 8 ноября вынес мировой судья судебного участка № 422 Таганского района.

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Инстанция рассмотрела дело об административном правонарушении, предусмотренном ч. 2 ст. 13.41 КоАП РФ в отношении организации «Телеграм Мессенджер Инк.» (Telegram Messenger Inc.).

Ответчик признан виновным и оштрафован. Также 8 ноября суд оштрафовал американскую компанию Google на 2 млн рублей за отказ удалить запрещенный контент.

Юрлицам грозил штраф от 800 тыс. до 4 млн рублей.

Ранее в понедельник сообщалось, что мировой суд в Москве рассмотрит очередные административные протоколы в отношении Google и Telegram. Их вновь уличили в неудалении запрещенной информации.

Протокол в отношении Telegram рассмотрят 18 ноября. Заседание по делу против Google пока не назначили.

1 ноября Роскомнадзор сообщил, что Facebook, Twitter, Telegram, Google, TikTok, «Одноклассники» и «ВКонтакте» в этом году оштрафовали за неудаление запрещенной информации на 187 млн рублей.

В результате совместной деятельности Роскомнадзора и МВД России в 2020–2021 годах в Единый реестр запрещенной информации внесли 84 569 сайтов и их отдельных страниц с пропагандой употребления наркотиков, из них 4179 страниц пользователей и каналов Telegram, а также 10 498 спецсайтов.

1 февраля в России вступил в силу закон, согласно которому соцсети должны сами выявлять и блокировать запрещенный контент. Если они не могут самостоятельно оценить противоправность контента, в течение суток администрация социальной сети должна отправить данные в Роскомнадзор.

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