Google и Telegram грозят новые штрафы за неудаление запрещенного контента

Мировой суд в Москве рассмотрит очередные протоколы в отношении американской компании Google и мессенджера Telegram, вновь уличенных в неудалении запрещенной информации. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Таганский суд столицы в понедельник, 8 ноября.

Административные протоколы в отношении компаний поступили в судебный участок мирового судьи № 422 Таганского района 2 ноября.

Обеим компаниям вменяется неудаление соответствующего контента по ч. 2 ст. 13.41 КоАП РФ. Им как юридическим лицам грозит наказание в виде штрафа от 800 тыс. до 4 млн рублей.

Протокол в отношении Telegram должны рассмотреть 18 ноября. Заседание по делу против Google пока не назначили.

Роскомнадзор сообщил в своем Telegram-канале 1 ноября, что Facebook, Twitter, Telegram, Google, TikTok, «Одноклассники» и «ВКонтакте» в этом году оштрафовали за неудаление запрещенной информации на 187 млн рублей. В результате совместной деятельности Роскомнадзора и МВД России в 2020–2021 годах в Единый реестр запрещенной информации внесли 84 569 сайтов и их отдельных страниц с пропагандой употребления наркотиков, из них 4179 страниц пользователей и каналов Telegram, а также 10 498 спецсайтов.

При выявлении запрещенной информации надзорное ведомство просит администрации интернет-площадок и соцсетей оперативно удалить такую информацию без внесения в реестр. За два года таким образом удалили 129 125 ссылок на наркоконтент.

В России за неудаление информации о распространении наркотиков по требованию Роскомнадзора владельца сайта и провайдера хостинга могут привлечь к административной ответственности по ст. 13.41 КоАП РФ. Штраф за первое нарушение составляет от 3 млн до 8 млн рублей. За повторное нарушение грозит оборотный штраф — от 1/10 до 1/5 от годовой выручки компании.

1 февраля в России вступил в силу закон, согласно которому соцсети должны сами выявлять и блокировать запрещенный контент. Если они не могут самостоятельно оценить противоправность контента, в течение суток администрация социальной сети должна отправить данные в Роскомнадзор.