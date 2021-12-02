Twitter грозит еще до 4 млн рублей штрафа в РФ из-за неудаления контента

Twitter грозит еще до 4 млн рублей штрафа из-за неудаления запрещенного в России контента. Об этом сообщили в четверг, 2 декабря, в судебном участке мирового судьи № 422 Таганского района Москвы.

Административный протокол в отношении Twitter составлен по ч. 2 ст. 13.41 КоАП РФ («Неудаление владельцем сайта информации, обязанность по удалению которой предусмотрена законодательством РФ»).

В суде ТАСС сообщили, что заседание по этому вопросу назначено на 16 декабря.

Ранее, 25 ноября, стало известно, что приставы возбудили против Twitter еще шесть дел — о принудительном взыскании 19 млн рублей штрафов.

За два дня до этого в Московском мировом суде сообщили, что социальной сети Twitter, а также Meta (Facebook) и поисковой системе Google грозят многомиллионные штрафы в России за неудаление запрещенного в РФ контента. Так, Twitter может грозить 12 млн рублей штрафа, Google — 16 млн рублей, а Meta — 20 млн рублей.

17 ноября Таганский районный суд Москвы признал законным назначение 5 млн рублей штрафа Twitter за отказ удалить запрещенный в России контент.