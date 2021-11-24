Суд утвердил взыскание с Facebook 21 млн рублей за неудаление контента

Таганский суд Москвы утвердил взыскание с Facebook 21 млн рублей штрафов из-за отказа удалить запрещенный в РФ контент. Об этом в среду, 24 ноября, сообщили в пресс-службе суда.

«Решениями Таганского суда от 24.11.2021 года оставлены без изменения постановления мирового судьи <...>, которыми Facebook признан виновным в совершении административных правонарушений», — говорится в сообщении.

Штрафы по пяти делам общей суммой на 21 млн рублей были выписаны Facebook постановлением суда от 14 сентября 2021 года.

Ранее 24 ноября в Мировом суде Москвы заявили, что Facebook, Twitter и Google грозят многомиллионные штрафы в России за неудаление запрещенного в стране контента. Так, сообщалось о 12 млн рублей штрафа для Twitter, 16 млн рублей — Google, и 20 млн рублей — Facebook.

5 августа стало известно, что Facebook заняла первое место в рейтинге интернет-платформ, нарушающих законодательство в сфере распространения деструктивного контента.

Так, в социальной сети было отмечено 15 актов цензуры в отношении российских СМИ и компаний, 112 материалов о незаконном обороте наркотиков, 1900 материалов с информацией, признанной судами запрещенной и экстремистской, 68 случаев оскорбления госсимволов, 124 фейка и 87 призывов к суициду.

1 февраля в России вступил в силу закон, согласно которому соцсети должны сами выявлять и блокировать запрещенный контент. При отсутствии возможности самостоятельно оценить противоправность контента в течение суток администрация соцсети должна отправить данные в Роскомнадзор.