Прямой эфир
Общество
Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 800 2000 112
Культура
МХАТ имени Горького закроют на четыре месяца
Общество
Путин призвал россиян своевременно проходить ревакцинацию от COVID-19
Политика
Госдума разрешила применять спецсредства в отношении авиадебоширов
Общество
Голикова анонсировала регистрацию вакцины для детей 12-17 лет
Мир
Депутат рады назвал нападение России на Украину спасением для Зеленского
Мир
В Польше заявили об отсутствии лагерей мигрантов непосредственно на границе
Мир
Минобороны США реорганизует группу по слежению за НЛО
Общество
Фильм Ефремова получил приз на конкурсе среди осужденных
Мир
В Польше исключили открытие погранперехода в Кузнице в ближайшее время
Мир
Постпреды ЕС согласовали продление режима санкций за нарушение прав человека

Суд утвердил взыскание с Facebook 21 млн рублей за неудаление контента

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Таганский суд Москвы утвердил взыскание с Facebook 21 млн рублей штрафов из-за отказа удалить запрещенный в РФ контент. Об этом в среду, 24 ноября, сообщили в пресс-службе суда.

Сбоевой настрой: локаут Facebook обошелся бизнесу почти в $1 млрд
Чем грозят сети и ее акционерам неполадки в работе сервисов по всему миру

«Решениями Таганского суда от 24.11.2021 года оставлены без изменения постановления мирового судьи <...>, которыми Facebook признан виновным в совершении административных правонарушений», говорится в сообщении.

Штрафы по пяти делам общей суммой на 21 млн рублей были выписаны Facebook постановлением суда от 14 сентября 2021 года.

Ранее 24 ноября в Мировом суде Москвы заявили, что Facebook, Twitter и Google грозят многомиллионные штрафы в России за неудаление запрещенного в стране контента. Так, сообщалось о 12 млн рублей штрафа для Twitter, 16 млн рублей — Google, и 20 млн рублей — Facebook.

5 августа стало известно, что Facebook заняла первое место в рейтинге интернет-платформ, нарушающих законодательство в сфере распространения деструктивного контента.

Так, в социальной сети было отмечено 15 актов цензуры в отношении российских СМИ и компаний, 112 материалов о незаконном обороте наркотиков, 1900 материалов с информацией, признанной судами запрещенной и экстремистской, 68 случаев оскорбления госсимволов, 124 фейка и 87 призывов к суициду.

1 февраля в России вступил в силу закон, согласно которому соцсети должны сами выявлять и блокировать запрещенный контент. При отсутствии возможности самостоятельно оценить противоправность контента в течение суток администрация соцсети должна отправить данные в Роскомнадзор.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021