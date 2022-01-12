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Google, Facebook и WhatsApp оплатили штрафы в размере 22 млн рублей

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Руководство компаний Google, Facebook (Meta Platforms) и WhatsApp оплатили штрафы в размере 22 млн рублей за нарушения законодательства о локализации данных россиян. Об этом 12 января сообщает Роскомнадзор.

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«Google, WhatsApp и Facebook оплатили назначенные судом штрафы в размере 22 млн рублей. Twitter штраф не оплатил», — приводит ТАСС сообщение ведомства.

Ранее в отношении компаний неоднократно вводились штрафные санкции за отказ локализовать данные в РФ. 10 ноября Таганский суд Москвы утвердил взыскание с Twitter, Facebook, WhatsApp штрафов в размере 36 млн рублей. В августе Twitter и Facebook оштрафовали на 32 млн рублей за повторный отказ локализовать данные в РФ.

1 августа 2015 года в России вступил в силу закон, который обязывает интернет-компании, работающие с персональными данными россиян, зарегистрироваться в качестве организатора распространения информации и в течение шести месяцев хранить на территории РФ всю переданную и полученную жителями страны информацию.

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