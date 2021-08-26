Twitter и Facebook оштрафовали на 32 млн рублей за повторный отказ локализовать данные в РФ, сообщает 26 августа Роскомнадзор.

Таганский районный суд Москвы рассмотрел административные протоколы, составленные Роскомнадзором в отношении американских интернет-сервисов Facebook и Twitter, не локализовавших на территории России базы данных российских пользователей.

Решением суда Facebook был назначен штраф 15 млн рублей, Twitter — 17 млн рублей за повторные нарушения требований о локализации персональных данных по ч. 9 ст. 13.11 КоАП РФ («Повторное нарушение законодательства РФ в области персональных данных»).

В ведомстве напомнили, что в 2020 году компании уже привлекались к ответственности за невыполнение требований по ч. 8 ст. 13.11 КоАП РФ и были оштрафованы судом на 4 млн рублей каждая. Компания Facebook оплатила штраф, Twitter — не оплатила.

Роскомнадзор 1 июля составил в отношении компаний административные протоколы по ч. 9 ст. 13.11 КоАП РФ и направил их в суд.

Согласно российскому законодательству, оператор персональных данных обязан обеспечить запись, систематизацию, накопление, хранение и т.д. персональных данных россиян с использованием баз данных, находящихся на ее территории. Локализация баз данных позволяет обеспечить необходимый уровень защищенности персональных данных российских пользователей, подчеркнули в РКН.

За аналогичное нарушение 26 августа также был оштрафован мессенджер WhatsApp.

1 августа 2015 года в России вступил в силу закон, который обязывает интернет-компании, работающие с персональными данными россиян, регистрироваться в качестве организатора распространения информации и в течение шести месяцев хранить на территории РФ всю переданную и полученную жителями страны информацию.

Ответственность за нарушения в этой области была установлена только в 2019 году. В настоящее время хранение персональных данных российских пользователей локализовали около 600 представительств в РФ зарубежных компаний, среди них Apple, Microsoft, LG, Samsung, PayPal, Booking и другие.