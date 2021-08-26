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WhatsApp впервые оштрафовали за отказ локализовать в РФ данные пользователей

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Мессенджер WhatsApp впервые оштрафован за отказ локализовать в России данные пользователей. Таганский районный суд Москвы взыскал с компании 4 млн рублей, сообщает Роскомнадзор (РКН) в четверг, 26 августа.

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За аналогичные нарушения судом также были уже повторно оштрафованы соцсети Facebook и Twitter. Их обязали выплатить штрафы в размере 15 млн рублей и 17 млн рублей соответственно.

В прошлый раз сервисы привлекали к ответственности за отсутствие локализации на территории РФ базы данных российских пользователей в 2020 году. Тогда Facebook и Twitter были назначены штрафы по 4 млн рублей. При этом первая компания оплатила штраф, а вторая — нет, уточнили в РКН.

«Согласно российскому законодательству, оператор ПД обязан обеспечить запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение персональных данных граждан РФ с использованием баз данных, находящихся на ее территории», — напомнили в пресс-службе ведомства.

29 июля Google получила первый штраф в 3 млн рублей за нарушение указанного закона.

В начале этого же месяца отмечалось, что Facebook, WhatsApp и Twitter не подтвердили локализацию баз данных на территории России, что стало основанием для составления административных протоколов. В апреле сообщалось, что Роскомнадзор привлечет к ответственности Facebook, Twitter и Google, в случае если они не предоставят информацию о локализации персональных данных российских пользователей.

1 августа 2015 года в России вступил в силу закон, который обязывает интернет-компании, работающие с персональными данными россиян, регистрироваться в качестве организатора распространения информации и в течение шести месяцев хранить на территории РФ всю переданную и полученную жителями страны информацию. При этом ответственность за его нарушение была введена в 2019 году.

На сегодняшний день хранение персональных данных российских пользователей уже локализовали около 600 представительств зарубежных компаний в стране, в том числе Apple, Microsoft, LG, Samsung и др.

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