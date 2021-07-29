Google впервые оштрафовали за нарушение закона о локализации данных россиян

Американская компания Google получила первый штраф в 3 млн рублей за нарушение закона об обязательной локализации данных россиян на территории РФ. Об этом 29 июля сообщила пресс-служба Таганского районного суда Москвы.

Штраф назначен по делу об административном правонарушении, предусмотренном ч. 8 ст. 13.11 КоАП РФ («Нарушение законодательства Российской Федерации в области персональных данных»).

Ранее суд штрафовал Google за отказ удалять запрещенную информацию.

В конце мая заместитель главы Роскомнадзора Милош Вагнер заявил, что крупные IT-компании вроде Facebook и Twitter будут обязаны локализовать базы данных российских пользователей на территории РФ до 1 июля.

8 апреля стало известно, что Роскомнадзор привлечет к ответственности Facebook, Twitter и Google в случае, если они не предоставят информацию о локализации персональных данных российских пользователей.

1 июля стало известно, что Facebook, WhatsApp и Twitter не подтвердили локализацию баз данных на территории России, в связи с чем в отношении этих компаний были составлены соответствующие административные протоколы.

1 августа 2015 года в России вступил в силу закон, который обязывает интернет-компании, работающие с персональными данными россиян, регистрироваться в качестве организатора распространения информации и в течение шести месяцев хранить на территории РФ всю переданную и полученную жителями страны информацию.