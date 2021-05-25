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Facebook в России оштрафовали на 26 млн рублей за отказ удалять запрещенный контент

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Суд оштрафовал компанию Facebook в России на 26 млн рублей за отказ удалять запрещенный контент. Об этом во вторник, 25 мая, «Известиям» сообщили в пресс-службе Таганского суда.

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«Фейсбук Инк.» (Facebook lnc.) признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 13.41 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях и ему назначено наказание в виде административного штрафа в размере 4 000 000 (четыре миллиона) рублей», — говорится в сообщении.

Всего суд рассмотрел восемь протоколов. Штрафы по двум из них составили 4 млн рублей, по шести остальным — в размере 3 млн рублей за каждое административное правонарушение.

В начале марта стало известно, что Роскомнадзор составил протоколы об административном правонарушении против Facebook, Instagram, Twitter, TikTok, «ВКонтакте», «Одноклассников», мессенджера Telegram и YouTube. Отмечалось, что эти протоколы были связаны с тем, что социальные сети не удалили призывы к детям к участию в несанкционированных акциях.

23 и 31 января, а также 2 февраля в крупных городах России прошли несогласованные акции. В соцсетях распространялись призывы к несовершеннолетним поучаствовать в них. В результате незаконных мероприятий прошли задержания, в том числе и детей.

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