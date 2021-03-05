РКН составил протоколы на соцсети за призывы детей к незаконным акциям

Роскомнадзор составил протоколы об административном правонарушении в отношении социальных сетей Facebook, Instagram, Twitter, TikTok, «ВКонтакте», «Одноклассники», мессенджера Telegram и видеохостинга YouTube за призывы детей на акции. Об этом сообщается на сайте надзорного органа в пятницу, 5 марта.

К настоящему моменту в суд поступили протоколы на Facebook, Instagram, Twitter, «ВКонтакте», «Одноклассники», YouTube.

Основанием для составления протоколов стало неудаление или несвоевременное удаление интернет-платформами информации, которая «вовлекает подростков в противоправную деятельность — участие в несанкционированных массовых мероприятиях».

Ранее, 4 марта мировой судья Савеловского района оштрафовал ООО «Мейл.ру» по двум делам об административных правонарушениях за несвоевременное удаление призывов к акциям в «Одноклассниках». По каждому из рассмотренных дел назначен штраф в размере 2 млн рублей. Всего компания должна выплатить 4 млн рублей.

В ходе поочередного рассмотрения дел ожидается, что административные штрафы назначат владельцам всех упомянутых интернет-платформ.

Согласно ч. 2 ст. 13.41 КоАП РФ, если после уведомления РКН интернет-платформа не ограничила доступ к запрещенной информации в течение суток, ее могут оштрафовать на сумму от 800 тыс. до 4 млн рублей. При повторном правонарушении сумму штрафа увеличат до одной десятой общего размера суммы годовой выручки компании.

Накануне президент России Владимир Путин на встрече с волонтерами движения «Мы вместе» раскритиковал тех, кто использует детей для достижения своих политических целей, и осудил распространение призывов в том числе к незаконным акциям в интернете.

По его словам, интернет может разрушить общество изнутри, если не будет подчиняться моральным законам. Российский лидер считает, что молодых людей необходимо занимать позитивным контентом, давать возможность развиваться, чтобы стать успешными в жизни.

На расширенном заседании коллегии МВД России 3 марта Путин также призвал реагировать на втягивание детей в несогласованные акции. Он отметил, что, «несмотря на хладнокровное использование детей для достижения своих собственных эгоистических «хорьковых» целей», россияне должны не забывать, что это дети, поэтому нельзя создавать «дополнительных угроз для их жизни и здоровья».

23 и 31 января, а также 2 февраля в крупных российских городах прошли несогласованные акции. В соцсетях активно распространялись призывы к несовершеннолетним принять участие в них. В результате несанкционированных мероприятий прошли задержания, в том числе и несовершеннолетних.