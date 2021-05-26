Крупные IT-компании обязали до 1 июля локализовать базы данных в России

Крупные IT-компании вроде Facebook и Twitter будут обязаны локализовать базы данных российских пользователей на территории РФ до 1 июля. Об этом в среду, 26 мая, заявил заместитель главы Роскомнадзора Милош Вагнер на итоговом заседании коллегии ведомства.

«До 1 июля соцсети Facebook, Twitter и другие обязаны обеспечить локализацию баз данных российских пользователей», — отмечено в его презентации.

Как добавил Вагнер, Роскомнадзор ждет 1 июля.

8 апреля стало известно, что Роскомнадзор привлечет к ответственности Facebook, Twitter и Google в случае, если они не предоставят информацию о локализации персональных данных российских пользователей.

6 апреля Вагнер сообщал, что ведомство потребовало от Facebook отчитаться о локализации персональных данных пользователей РФ. По его словам, письмо с требованием рассказать о ходе переноса данных на территорию России было направлено компании в марте.

В сентябре 2019 года сообщалось, что компании должны были локализовать базы персональных данных российских пользователей на территории РФ до декабря-января.