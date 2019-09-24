Жаров напомнил Facebook и Twitter сроки локализации баз данных в РФ

Facebook и Twitter должны локализовать базы персональных данных российских пользователей на территории РФ до декабря-января. Об истекающих сроках напомнил глава Роскомнадзора Александр Жаров 24 сентября.

Роскомнадзор намерен в ближайшее время направить в Facebook и Twitter запросы о выполнении требований российского законодательства, передает «Интерфакс».

Жаров также отметил, что власти рассматривают законопроект о штрафах для интернет-компаний за неисполнение законов РФ.

Документ предоставит ведомству дополнительный инструмент воздействия на зарубежные компании, ведь «воздействие экономическое гораздо более действенное, чем угроза блокировки», которую, учитывая число российских пользователей Facebook и Twitter, «хотелось бы всеми силами избежать», приводит слова Жарова «РИА Новости».

1 августа 2015 года в России вступил в силу закон, который обязывает интернет-компании, работающие с персональными данными россиян, регистрироваться в качестве организатора распространения информации (ОРИ) и в течение шести месяцев хранить на территории РФ всю переданную и полученную жителями страны информацию.

В январе 2019-го Роскомнадзор получил от Twitter и Facebook ответы на запросы о локализации баз данных. Как отмечал тогда Жаров, заявления компаний не содержали конкретной информации ни о самой локализации, ни о сроках выполнения требований российского законодательства.