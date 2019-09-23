Роскомнадзор подготовил «зеркальные» поправки на решения Ofcom по RT

Роскомнадзор подготовил поправки в законопроект о зеркальном ответе на пристрастное отношение за рубежом к российским СМИ после решения британского регулятора по СМИ Ofcom по RT. Об этом заявил «РИА Новости» руководитель регулятора Александр Жаров в понедельник, 23 сентября.

«Поправки готовы. В настоящее время находятся в стадии обсуждения в иных органах исполнительной власти. Это очень небольшие поправки… Если агрессивная политика любого регулятора в мире по отношению к российским средствам массовой информации будет необоснованно применяться, то, естественно, мы зеркально», — сказал Жаров.

Ранее Жаров рассказал, что возглавляемое им ведомство в ответ на действия Ofcom по RT готовит поправки в законы для зеркального ответа на пристрастное отношение за рубежом к российским средствам массовой информации.

По данным «РИА Новости», в пятницу, 20 сентября, Ofcom оштрафовал RT на £200 тыс. (около $250 тыс.), объявив о «серьезных нарушениях правил вещания». Британское ведомство отметило, что RT «не удалось сохранить должную беспристрастность» в семи новостных программах, которые вышли в эфир с 17 марта по 26 апреля 2018 года. Регулятор ожидает, что судебные слушания по спору с российской стороной пройдут до конца года. RT в своем заявлении возмутился, что британская сторона назначила крупный штраф, не дождавшись решения суда. Агентство отмечает, что российский МИД заявил, что работающие в РФ СМИ Великобритании после решения Ofcom должны быть готовы столкнуться с последствиями действий официального Лондона.

Ранее, 26 июня, британский медиарегулятор оштрафовал RT на £200 тыс. Причиной также было заявлено отсутствие «должной беспристрастности» телеканала.

После этого в Роскомнадзоре предложили поправки к закону «О СМИ» для зеркального ответа на действия в отношении отечественных СМИ за рубежом. В Совфеде заявили, что согласились бы рассмотреть такой законопроект. 1 августа глава временной комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со средствами массовой информации Алексей Пушков заявил, что поправки регулятора к данному закону должны подразумевать не только штрафы, накладываемые на иностранные компании, но и приостановку их лицензии.