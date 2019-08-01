Совфед согласился ответить Ofcom с помощью зеркального законопроекта

В Совете Федерации заявили о готовности рассмотреть законопроект о зеркальном ответе на пристрастное отношение за рубежом к российским СМИ, если в ближайшее время он поступит в парламент. Об этом 1 августа сообщила агентству «РИА Новости» первый зампред комитета СФ по конституционному законодательству, глава комиссии по развитию информационного общества Людмила Бокова.

«Механизм ответных законодательных действий по отношению к недружественным и дискриминационным акциям иностранных государств уже хорошо отработан. Например, стоит вспомнить закон «О мерах воздействия (противодействия) на недружественные действия Соединенных Штатов Америки и иных иностранных государств», подписанный президентом РФ в июне 2018 года», — сказала Бокова.

Она уточнила, что упоминаемый законопроект о зеркальных мерах в Совет Федераций еще не поступал.

Роскомнадзор сообщил о своем намерении подготовить поправки в законы для ответа на действия британского медиарегулятора Ofcom в отношении российского телеканала RT, о чем сообщил на своем официальном сайте.

26 июля сообщалось, что британский медиарегулятор Ofcom оштрафовал российский телеканал RT на £200 тыс. (около $250 тыс.). Причиной штрафа, по сообщению британской службы, стало «серьезное нарушение правил вещания» со стороны RT, а именно отсутствие «должной беспристрастности».

Представители телеканала отметили, что штраф был назначен без решения суда. RT выразил возмущение и добавил, что назначенная сумма значительно превышает штрафы, наложенные на другие СМИ за такие серьезные нарушения, как разжигание ненависти и призывы к насилию, при этом против RT выдвинули обвинения лишь в недостаточной беспристрастности.