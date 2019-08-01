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Пушков допустил приостановку лицензии СМИ в поправках Роскомнадзора к закону

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Поправки Роскомнадзора к закону «О СМИ» должны подразумевать не только штрафы в отношении иностранных компаний, но и приостановку лицензии. Таким мнением поделился глава временной комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков.

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Поправки станут ответом на действия британского регулятора Ofcom в отношении телеканала RT, отметил он в беседе с ТАСС в четверг, 1 августа. «Этот закон должен идти шире, чем рассмотрение чисто финансовых возможностей в ответ на эту точечную историю», — добавил сенатор.

Если Роскомнадзор подготовит поправки к закону, то временная комиссия рассмотрит их на первом заседании в сентябре и подготовит конкретные предложения по изменению законодательства, сказал Пушков. По его словам, закон не может «сводить все к одной Великобритании».

Ранее в четверг в Роскомнадзоре сообщили о предложении поправок к закону для зеркального ответа на действия в отношении российских СМИ за рубежом. В ответ на это в Совфеде отметили, что согласились бы рассмотреть такой законопроект.

26 июля стало известно, что британский медиарегулятор Ofcom оштрафовал российский телеканал RT на £200 тыс. (около $250 тыс.). Причиной штрафа, по сообщению британской службы, стало «серьезное нарушение правил вещания» со стороны RT, а именно отсутствие «должной беспристрастности».

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