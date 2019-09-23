Роскомнадзор предложил создать открытый список авторов фейковых новостей

В Роскомнадзоре предложили создать открытый список распространяющих фейковые новости изданий. Об этом говорится в материалах доклада главы ведомства Александра Жарова к форуму Союза журналистов России (СЖР) «Вся Россия», текст которого имеется в распоряжении ТАСС.

«Я предложил создать реестр распространителей недостоверной информации. Он мог бы стать для СМИ дополнительным инструментом проверки фактов по принципу «недостоверного источника», — приводит слова Жарова агентство городских новостей «Москва».

Глава Роскомнадзора отметил, что обсудил инициативу с председателем СЖР Владимиром Соловьевым, и тот ее поддержал. Жаров уточнил, что в ведомстве готовы создать реестр распространителей недостоверной информации, включающий в себя издания, интернет-сообщества, а также лица, регулярно участвующие в распространении фейков, отмечает «Федеральное агентство новостей». В перечне будут перечислены адреса страниц, распространяющих фейки, а также описание недостоверной информации. На этот перечень также может ссылаться официальный сайт СЖР при формировании аналогичного списка.

Жаров добавил, что в ведомство поступило 10 требований Генпрокуратуры в отношении 47 страниц сайтов, которые содержат недостоверную информацию, распространение которой угрожает общественной безопасности. Также Роскомнадзор выявил 128 «зеркал» с аналогичными сообщениями. В настоящий момент эта информация удалена.

Как отмечает НСН со ссылкой на ВЦИОМ, каждый второй россиянин не может отличить достоверную новость от фейка. Согласно результатам опроса, 42% респондентов сложно отличить новости от ложной информации. Наибольшую часть тех, кто испытывает такие трудности, составили люди «самой возрастной группы», а 33% — молодежь.

В августе сообщалось, что в Госдуме изучат работу новостных агрегаторов, а также планируют обсудить этот вопрос со СМИ и экспертами, чтобы в октябре вернуться к нему.