Прямой эфир

Роскомнадзор предложил создать открытый список авторов фейковых новостей

0
Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Роскомнадзоре предложили создать открытый список распространяющих фейковые новости изданий. Об этом говорится в материалах доклада главы ведомства Александра Жарова к форуму Союза журналистов России (СЖР) «Вся Россия», текст которого имеется в распоряжении ТАСС.

Запретный лот: как Европа борется с fake news
BBC и Оксфорд выпустили неутешительный доклад о методах противодействия дезинформации

«Я предложил создать реестр распространителей недостоверной информации. Он мог бы стать для СМИ дополнительным инструментом проверки фактов по принципу «недостоверного источника», — приводит слова Жарова агентство городских новостей «Москва».

Глава Роскомнадзора отметил, что обсудил инициативу с председателем СЖР Владимиром Соловьевым, и тот ее поддержал. Жаров уточнил, что в ведомстве готовы создать реестр распространителей недостоверной информации, включающий в себя издания, интернет-сообщества, а также лица, регулярно участвующие в распространении фейков, отмечает «Федеральное агентство новостей». В перечне будут перечислены адреса страниц, распространяющих фейки, а также описание недостоверной информации. На этот перечень также может ссылаться официальный сайт СЖР при формировании аналогичного списка.

Жаров добавил, что в ведомство поступило 10 требований Генпрокуратуры в отношении 47 страниц сайтов, которые содержат недостоверную информацию, распространение которой угрожает общественной безопасности. Также Роскомнадзор выявил 128 «зеркал» с аналогичными сообщениями. В настоящий момент эта информация удалена.

Как отмечает НСН со ссылкой на ВЦИОМ, каждый второй россиянин не может отличить достоверную новость от фейка. Согласно результатам опроса, 42% респондентов сложно отличить новости от ложной информации. Наибольшую часть тех, кто испытывает такие трудности, составили люди «самой возрастной группы», а 33% — молодежь.

В августе сообщалось, что в Госдуме изучат работу новостных агрегаторов, а также планируют обсудить этот вопрос со СМИ и экспертами, чтобы в октябре вернуться к нему.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Памфилова объяснила появление фейков о нарушениях на выборах
Трамп назвал фейковые новости главными врагами США

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2019