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Суд в России утвердил взыскание с Twitter, Facebook и WhatsApp 36 млн рублей

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Таганский суд Москвы в среду, 10 ноября, утвердил взыскание с компаний Twitter, Facebook, WhatsApp штрафов в размере 36 млн рублей за отказ локализовать данные в РФ.

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Таким образом, суд принял решение оставить без изменений постановления мирового судьи по делу об административном правонарушении в отношении Twitter, Facebook и WhatsApp. Апелляционные жалобы были отклонены.

О том, что компании обжаловали приговор, стало известно 24 сентября.

26 августа Twitter и Facebook оштрафовали на 32 млн рублей за повторный отказ локализовать данные в РФ. Решением суда Facebook был назначен штраф 15 млн рублей, Twitter — 17 млн ​​рублей за повторные нарушения требований о локализации данных по ч. 9 ст. 13.11 КоАП РФ («Повторное нарушение законодательства РФ в области персональных данных»).

Тогда же московский суд оштрафовал WhatsApp на 4 млн рублей — компания была привлечена к административной ответственности за данное правонарушение в РФ впервые.

Роскомнадзор 1 ноября сообщил, что Facebook, Twitter, Telegram, Google, TikTok, «Одноклассники» и «ВКонтакте» в этом году оштрафовали за неудаление запрещенной информации на 187 млн рублей.

5 октября представитель Роскомнадзора сообщил «Известиям», что ведомство намерено через суд заставить Facebook заплатить оборотный штраф за несвоевременное удаление опасного и запрещенного контента.

1 августа 2015 года в России вступил в силу закон, который обязывает интернет-компании, работающие с персональными данными россиян, зарегистрироваться в качестве организатора распространения информации и в течение шести месяцев хранить на территории РФ всю переданную и полученную жителями страны информацию.

Ответственность за нарушение в этой области была установлена ​​в 2019 году. В настоящее время локализовано около 600 представителей в РФ зарубежных компаний, среди них Apple, Microsoft, LG, Samsung, PayPal, Booking и др.

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