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Суд в Москве назначил Meta Platforms оборотный штраф в 1,9 млрд рублей

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Мировой суд в Москве признал Meta Platforms (Facebook) виновным в совершении административного правонарушения и назначил компании оборотный штраф в размере более 1,9 млрд рублей. Об этом 24 декабря сообщили в пресс-службе суда.

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«Постановлением мирового судьи судебного участка № 422 Таганского района города Москвы компания Meta Platforms (прежнее название Facebook) признана виновной в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 5 ст. 13.41 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях. Ей назначено наказание в виде административного штрафа в размере 1 990 984 950 рублей», — говорится в сообщении.

Указанная статья касается неудаления запрещенной в России информации.

Как уточнили в Роскомнадзоре, Facebook и Instagram не удалили более 2 тыс. материалов с запрещенной информацией, это грозит новыми оборотными штрафами.

Также в пятницу мировой суд постановил оштрафовать компанию Google на 7,2 млрд рублей за неудаление запрещенной информации.

При этом 16 декабря Meta Platforms назначили еще 13 млн рублей штрафа за отказ удалить запрещенный контент.

1 февраля в России вступил в силу закон, согласно которому соцсети должны сами выявлять и блокировать запрещенный контент. При отсутствии возможности самостоятельно оценить противоправность контента в течение суток администрация соцсети должна отправить данные в Роскомнадзор.

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