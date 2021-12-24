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РКН пригрозил Meta и Google новыми штрафами из-за неудаления контента

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Facebook и Instagram не удалили более 2 тыс. материалов с запрещенной информацией, это грозит новыми оборотными штрафами. Об этом в пятницу, 24 декабря, сообщили в Роскомнадзоре.

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«На текущий момент неудаленными остается более 2 тыс. материалов в Facebook и Instagram. Всего в 2021 году Роскомнадзором составлено 23 протокола, назначенная судом сумма штрафов — 83 млн рублей. У Google неудаленными остается более 2,6 тыс. материалов, в 2021 году составлен 21 протокол, сумма штрафов — 51,5 млн рублей», — сообщили в пресс-службе.

Отмечается, что наличие неудаленных противоправных материалов, по которым ранее уже вступили в силу решения суда, предусматривает повторное привлечение компаний по ч. 5 ст. 13.41 КоАП РФ («Повторное нарушение порядка ограничения доступа к информации, доступ к которой подлежит ограничению в соответствии с законодательством РФ») с наложением оборотных штрафов.

Ранее в пятницу мировой суд в Москве признал Meta Platforms (Facebook) виновным в совершении административного правонарушения и назначил компании оборотный штраф в размере более 1,9 млрд рублей.

Также в пятницу мировой суд постановил оштрафовать компанию Google на 7,2 млрд рублей за неудаление запрещенной информации.

1 февраля в России вступил в силу закон, согласно которому соцсети должны сами выявлять и блокировать запрещенный контент. При отсутствии возможности самостоятельно оценить противоправность контента в течение суток администрация соцсети должна отправить данные в Роскомнадзор.

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