Суд в РФ назначил Google оборотный штраф в размере 7,2 млрд рублей

Мировой суд Таганского района Москвы 24 декабря постановил оштрафовать компанию Google на 7,2 млрд рублей.

Суд признал компанию виновной в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 5 ст. 13.41 КоАП РФ. Точная сумма штрафа составляет 7 221 916 235 рублей.

Приговор связан с повторным нарушением ст. 13.41. «Нарушение порядка ограничения доступа к информации…».

Оборотный штраф в отношении Google назначен в России впервые. Его размер зависит от выручки компании. Суд имел право применить к ней оборотный штраф — от 1/20 до 1/10 выручки за год, предшествующий году, в котором было выявлено правонарушение, но не менее 4 млн рублей.

Ранее, 7 декабря, Google был оштрафован в России четыре раза. Так мировой судья постановил оштрафовать компанию по двум протоколам на 4 млн рублей за неудаление запрещенного контента. Также суд оштрафовал компанию по двум протоколам за неудаление ссылок на сайты с запрещенной информацией (ч. 4 ст. 13.41 КоАП РФ) на 10 млн рублей. Таким образом, общая сумма штрафов Google на тот момент достигала 58 млн рублей.

Штрафы выписаны за неудаление запрещенного контента, в том числе призывов к экстремизму, ссылок на него, а также отказ локализовать персональные данные россиян на серверах в РФ.

До этого, 3 декабря, в Роскомнадзоре сообщили, что за неудаление запрещенного контента неоплаченными у Facebook остаются 11 штрафов на общую сумму 44 млн рублей, у Google — 13 штрафов на 31,5 млн рублей.

При этом TikTok оплатил назначенные штрафы полностью, тогда как Facebook — восемь штрафов на общую сумму 26 млн рублей. Три штрафа на сумму 6 млн рублей оплатил Google.

Закон, согласно которому соцсети должны сами выявлять и блокировать запрещенный контент, вступил в силу в России 1 февраля. Если они не могут самостоятельно оценить противоправность контента, в течение суток администрация социальной сети должна отправить данные в Роскомнадзор.