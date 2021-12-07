Google получил в России четвертый штраф за день

Мировой судья в Москве оштрафовал Google еще на 2 млн рублей за неудаление запрещенного контента. Об этом 7 декабря сообщили в пресс-службе Таганского районного суда.

«Постановлением мирового судьи судебного участка № 422 Google LLC признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 2 статьи 13.41 КоАП РФ, и ему назначено наказание в виде административного штрафа в 2 млн рублей», — говорится в сообщении.

Ранее в этот же день суд оштрафовал Google за аналогичный протокол на 2 млн рублей, а также по двум протоколам за неудаление ссылок на сайты с запрещенной информацией (ч. 4 ст. 13.41 КоАП РФ) — на 10 млн рублей. Таким образом, общая сумма штрафов Google выросла до 58 млн рублей.

Штрафы выписаны за неудаление запрещенного контента, в том числе призывов к экстремизму, ссылок на него, а также отказ локализовать персональные данные россиян на серверах в РФ.

До этого, 3 декабря, в Роскомнадзоре сообщили, что за неудаление запрещенного контента неоплаченными у Facebook остаются 11 штрафов на общую сумму 44 млн рублей, у Google — 13 штрафов на 31,5 млн рублей. При этом TikTok оплатил назначенные штрафы полностью, тогда как Facebook — восемь штрафов на общую сумму 26 млн рублей. Три штрафа на сумму 6 млн рублей оплатил Google.

Закон, согласно которому соцсети должны сами выявлять и блокировать запрещенный контент, вступил в силу в России 1 февраля. Если они не могут самостоятельно оценить противоправность контента, в течение суток администрация социальной сети должна отправить данные в Роскомнадзор.