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Суд в Москве оштрафовал Google еще на 5 млн рублей

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Мировой суд в Москве оштрафовал Google еще на 5 млн рублей за отказ удалить запрещенный контент. Об этом 7 декабря сообщили в пресс-службе Таганского районного суда.

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«Мировой судебный участок Таганского района оштрафовал Google на 5 млн рублей по ст. 13.41 КоАП РФ (нарушение порядка ограничения доступа к информации)», — говорится в сообщении пресс-службы.

Позднее в этот день суд рассмотрит еще два протокола в отношении Google, составленных за аналогичное правонарушение. На данный момент общая сумма штрафов компании составляет 49 млн рублей.

Ранее, 3 декабря, в Роскомнадзоре сообщили, что за неудаление запрещенного контента неоплаченными у Facebook остаются 11 штрафов на общую сумму 44 млн рублей, у Google — 13 штрафов на 31,5 млн рублей. При этом к настоящему моменту TikTok оплатил назначенные штрафы полностью, тогда как Facebook — восемь штрафов на общую сумму 26 млн рублей. Три штрафа на сумму 6 млн рублей оплатил Google.

1 февраля в РФ вступил в силу закон, согласно которому соцсети должны сами выявлять и блокировать запрещенный контент. Если они не могут самостоятельно оценить противоправность контента, в течение суток администрация социальной сети должна отправить данные в Роскомнадзор.

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