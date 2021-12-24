Суд Москвы оштрафовал Google на 7,2 миллиарда рублей за неудаление запрещенной информации

Суд оштрафовал Google на 7,2 млрд рублей за неудаление запрещенной информации. Соответствующее решение вынес в пятницу, 24 декабря, мировой суд Таганского района Москвы.

Кроме того, представитель Google сбежал из здания суда через черный ход.

Таким образом, суд признал компанию виновной в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 5 ст. 13.41 КоАП РФ («Неудаление владельцем сайта информации, обязанность по удалению которой предусмотрена законодательством РФ»).

При этом точная сумма штрафа составляет 7 221 916 235 рублей.

Вместе с тем оборотный штраф в отношении Google назначен в России впервые, суд имел право применить в отношении компании штраф — от 1/20 до 1/10 выручки за год, предшествующий году, в котором было выявлено правонарушение. Однако сумма должна была превышать 4 млн рублей.

Ранее, 7 декабря, Google был оштрафован в России четыре раза. За неудаление запрещенной информации компания была оштрафована на 4 млн рублей, а за неудаление ссылок на сайты с запрещенной информацией (ч. 4 ст. 13.41 КоАП РФ) на 10 млн рублей. Общая сумма штрафов на тот момент составляла 58 млн рублей.

Закон, согласно которому соцсети должны сами выявлять и блокировать запрещенный контент, вступил в силу в России 1 февраля. В случае если платформы не могут самостоятельно оценить противоправность контента, в течение суток администрация социальной сети должна отправить данные в Роскомнадзор.