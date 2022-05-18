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Дочерняя компания Google в России решила инициировать банкротство

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Фото: ТАСС/Сергей Коньков
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Дочерняя компания Google в РФ намерена обратиться в Арбитражный суд о с заявлением о признании собственного банкротства. Это в среду, 18 мая, следует из уведомления, размещенного компанией на Федресурсе.

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Отмечается, что компания с 22 марта 2022 года «предвидит собственное банкротство и невозможность исполнения денежных обязательств».

Суд по искам Роскомнадзора наложил на компанию оборотный штраф на сумму свыше 7,2 млрд рублей, который «дочка» американской корпорации должна была добровольно выплатить до 19 марта.

Кроме того, сейчас в отношении ООО «Гугл» в Арбитражном суде инициировано несколько исков, где истцами выступают российские СМИ.

В свою очередь президент «Ростелекома» Михаил Осеевский заявил, что Google продолжает работать в РФ, все сервера также остаются в стране.

«Первая волна опасений уже прошла. Мы видим, что давление на Россию продолжается. Пока ситуация стабильная. <...> Google работает, все сервера стоят, мы продолжаем на этом зарабатывать», — заявил Осеевский в ходе Российского интернет-форума.

24 декабря 2021 года суд постановил оштрафовать компанию Google на 7,2 млрд рублей за отказ удалить контент. Как следует из документов судебных решений, утвержденные оборотные штрафы для Google и Meta составили 5% от годового дохода данных компаний. Компания была признана виновной по ч. 5 ст. 13.41 КоАП РФ о повторном неудалении владельцем информационного ресурса запрещенного российским законодательством контента.

28 февраля Таганский районный суд Москвы признал законным оборотный штраф в 7,2 млрд рублей в отношении Google за отказ удалять запрещенный в РФ контент.

1 мая российские приставы возбудили в отношении Google дело о принудительном взыскании штрафа в 7,2 млрд рублей. Дело возбуждено на основании решения Таганского суда Москвы о выплате оборотного штрафа за неоднократный отказ удалить запрещенный в РФ контент.

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