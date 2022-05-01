Приставы завели в отношении Google дело о взыскании штрафа в 7,2 млрд рублей

Российские приставы завели в отношении Google дело о принудительном взыскании штрафа в 7,2 млрд рублей. Об этом 1 мая сообщили в Федеральной службе судебных приставов (ФССП).

Дело, согласно банку данных ФССП, возбуждено на основании решения Таганского суда Москвы о выплате оборотного штрафа в 7,2 млрд рублей за неоднократный отказ удалить запрещенный в РФ контент.

28 февраля Таганский районный суд Москвы признал законным оборотный штраф в 7,2 млрд рублей в отношении Google за отказ удалять запрещенный в РФ контент.

24 декабря 2021 года суд постановил оштрафовать компанию Google на 7,2 млрд рублей за отказ удалить контент. Как следует из документов судебных решений, утвержденные оборотные штрафы для Google и Meta составили 5% от годового дохода данных компаний. Компания была признана виновной по ч. 5 ст. 13.41 КоАП РФ о повторном неудалении владельцем информационного ресурса запрещенного российским законодательством контента.

1 февраля 2021 года в России вступил в силу закон, согласно которому соцсети должны сами выявлять и блокировать запрещенный контент. При отсутствии возможности самостоятельно оценить противоправность контента в течение суток администрация соцсети должна отправить данные в Роскомнадзор.