Ограничительные меры в отношении YouTube не принимались, трафик сервиса не ограничивается в России. Такое заявление сделали во вторник, 31 мая, в Telegram-канале Роскомнадзора.

Ранее в СМИ стала появляться информация о том, что Роскомнадзор начал замедлять в России трафик YouTube.

«Роскомнадзор не принимал ограничительных мер в отношении YouTube. Трафик данного сервиса в России не ограничивается», — говорится в тексте сообщения.

Ранее, 24 мая, генеральный директор видеосервиса Сьюзан Воджицки заявила, что YouTube намерен продолжать работу в России. По ее словам, на фоне российской спецоперации по защите Донбасса сервис считает нужным оставаться в РФ и предоставлять россиянам «независимые новости».

При этом ранее YouTube неоднократно уличали в цензуре и продвижении западной позиции в отношении происходящего. Так, сервис объявил о решении блокировать российские СМИ с госучастием, удалял без объяснения причин видео с трансляцией парада в честь Дня Победы или сюжеты о ситуации Донбассе. Однако контент, нарушающий российское законодательство и содержащий заведомо ложные сведения о спецоперации и ВС РФ сервис оставлял.

14 апреля глава комитета Совфеда по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас в интервью «Известиям» заявил, если YouTube будет нарушать законы РФ, то его ждет блокировка. Он отметил, что считает американский видеохостинг качественной, отлично сделанной площадкой. Однако, по его словам, YouTube стал одной из ключевых площадок, распространяющих фейки.

7 апреля Роскомнадзор решил ввести меры понуждения в отношении компании Google за несоблюдение законодательства РФ. Ранее видеохостинг заблокировал аккаунты или контент новостных агентств Russia Today, «Россия 24», Sputnik, «Звезда», РБК, НТВ и др.