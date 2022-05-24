YouTube останется работать в России

YouTube намерен продолжать работу в России. Об этом генеральный директор видеосервиса Сьюзан Воджицки заявила, выступая на Всемирном экономическом форуме в Давосе во вторник, 24 мая.

По ее словам, на фоне российской спецоперации по защите Донбасса сервис считает нужным оставаться в РФ и предоставлять россиянам «независимые новости».

Также гендиректор отметила, что YouTube может использоваться для гуманитарных целей, например для организации дистанционного обучения детей или оказания медицинской помощи в полевых условиях, сообщается на сайте kp.ru.

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При этом ранее YouTube неоднократно уличали в цензуре и продвижении западной позиции в отношении происходящего. Так, сервис объявил о решении блокировать российские СМИ с госучастием, удалял без объяснения причин видео с трансляцией парада в честь Дня Победы или сюжеты о ситуации Донбассе.

При этом контент, нарушающий российское законодательство и содержащий заведомо ложные сведения о спецоперации и ВС РФ сервис оставлял.

14 апреля глава комитета Совфеда по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас в интервью «Известиям» заявил, если YouTube будет нарушать законы РФ, то его ждет блокировка. Он отметил, что считает американский видеохостинг качественной, отлично сделанной площадкой. Однако, по его словам, YouTube стал одной из ключевых площадок, распространяющих фейки.

9 апреля Google заблокировала YouTube-канал «Дума ТВ». Комментируя это решение, Андрей Клишас заявил, что видеохостинг может оказаться вне закона в России. В то же время официальный представитель МИД РФ Мария Захарова призвала пользователей «быстрее сохранять контент» и переносить его с YouTube на российские платформы. Позже российские разработчики программного обеспечения Juice Development объявили о запуске сервиса по переносу YouTube-каналов в соцсеть «ВКонтакте».

7 апреля Роскомнадзор решил ввести меры понуждения в отношении компании Google за несоблюдение законодательства РФ. Ранее видеохостинг заблокировал аккаунты или контент новостных агентств Russia Today, «Россия 24», Sputnik, «Звезда», РБК, НТВ и др.

YouTube и ранее проявлял цензуру в отношении российских информационных ресурсов, а после начала операции по защите мирного населения Донбасса количество подобных случаев многократно выросло. Хостинг оставляет материалы, тиражирующие западную точку зрения и откровенные фейки о ВС РФ.

Спецоперация РФ по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля, продолжается. Ситуация в регионе обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в Россию и обратились за помощью к Москве. 21 февраля российский лидер подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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