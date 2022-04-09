Пушков прокомментировал блокировку YouTube-канала «Дума ТВ»

Глава комиссии Совфеда по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков 9 апреля прокомментировал блокировку YouTube-канала «Дума ТВ», который принадлежит Госдуме.

«Формально действия Google объясняются тем, что Соединенные Штаты приняли санкции против Государственной думы как таковой. Мы, конечно, понимаем, что это не более чем предлог», — сказал он в разговоре с «Известиями».

По мнению Пушкова, США ведут информационную войну против российских государственных ресурсов.

«Это целенаправленное выбивание из YouTube <…> той информации, тех мнений, тех суждений, которые не совпадают с позицией США, и вот этой гигантской корпоративной машины, в которую превратилась совокупность таких интернет-компаний, как Google, Facebook (принадлежит организации Meta, признанной в РФ экстремистской), Twitter (запрещен в РФ) и так далее — все они превратились в инструменты политического действия», — отметил сенатор.

Ранее в этот день глава комитета Совфеда по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас заявил о возможности YouTube оказаться вне закона в РФ. В свою очередь спикер Госдумы Вячеслав Володин отметил, что блокировка думского канала является «очередным доказательством нарушений прав и свобод граждан Вашингтоном».

Позже Роскомнадзор потребовал от американской компании Google LLC, которая владеет интернет-сервисом YouTube, в срочном порядке восстановить доступ к каналу Госдумы РФ «Дума ТВ».

1 апреля в Сети появились отдельные страницы методички, из которых следует, что цензуре на YouTube теперь подлежат видео, где говорится об ответственности НАТО за происходящее на Украине, геноциде в Донбассе, украинском биологическом оружии, где также фигурирует ставшая символом российской спецоперации буква Z. Кроме того, ограничения распространяются на любую информацию о поддержке России и действий Вооруженных сил РФ.

7 апреля Роскомнадзор принял решение ввести меры понуждения в отношении компании Google за несоблюдение законодательства России. Как подчеркнули в ведомстве, принадлежащий Google видеохостинг YouTube стал одной из ключевых площадок, распространяющих фейки о ходе специальной военной операции по защите Донбасса.

Уточнялось, что с апреля 2020 года Роскомнадзор выявил около 60 случаев дискриминации со стороны YouTube контента российских СМИ, государственных, общественных и спортивных организаций и деятелей. Так, руководство видеохостинга заблокировало аккаунты или контент новостных агентств Russia Today, «Россия 24», Sputnik, «Звезда», РБК, НТВ и многих других.

Блокировка YouTube российских информационных ресурсов последовала в ответ на операцию с целью защиты мирного населения Донбасса, о которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России.

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