Неподарочный сертификат: Safari и Chrome могут перестать отображать сайты из РФ

Россияне могут остаться без привычных зарубежных интернет-браузеров, таких как Safari, Edge или Chrome , предупредили участники рынка. По их словам, сертификаты безопасности доступа к ресурсам Рунета — причем даже те, что выданы отечественными организациями, — могут быть заблокированы в иностранных приложениях. Чтобы обезопасить себя от утечек данных и интернет-локаутов, стоит пользоваться отечественными браузерами, посоветовали эксперты.

Ускользающие сертификаты

Популярные браузеры, такие как Edge от Microsoft, Safari от Apple и Chrome от Google, могут перестать открывать сайты, подписанные российскими сертификатами безопасности . О наличии у их разработчиков возможности отозвать этот сертификат «Известиям» рассказал источник в одной из IT-компаний.

Сертификат сайта — это его цифровая подпись, которая подтверждает подлинность ресурса. С помощью сертификата шифруются данные, перед тем как установить защищенное соединение, браузер запрашивает у сайта этот документ. Если сертификата нет или он некорректен, браузер просто не откроет страницу, объяснил источник «Известий».

Проблема с сертификатами началась на фоне санкционной кампании . До этого российские сайты использовали сертификаты, выданные иностранными удостоверяющими центрами . Но в начале марта эти центры отозвали «цифровые подписи» у банков и многих других ресурсов, как подсанкционных, так и нет.

Неподарочный сертификат Фото: Global Look Press/Avishek Das

В конце сентября у многих пользователей перестал загружаться сайт Сбербанка, так как у него не был продлен международный сертификат безопасности, выданный до санкций , напомнил собеседник «Известий». Кредитная организация рекомендовала клиентам установить сертификаты самостоятельно или воспользоваться «Яндекс.Браузером».

Ответом России на санкции стала выдача собственных сертификатов — с марта этим занимается Национальный удостоверяющий центр. В то же время есть и опасения, что, когда сайтов и пользователей отечественных сертификатов станет больше, западные разработчики могут перестать им «доверять» и заблокировать такие сертификаты на уровне собственных браузеров , сказал источник «Известий» в IT-компании. Предлогом для этого может стать то, что такие подписи не обеспечивают безопасность соединения и могут перехватывать трафик пользователей, утверждает он.

Такие примеры за пределами России уже были , указал собеседник «Известий». В Казахстане в 2019 году жителей обязали установить национальные сертификаты безопасности на устройства, напомнил он. После этого Google, Mozilla и Apple внесли национальный сертификат в список отозванных — и через два месяца его внедрение в Казахстане прекратилось.

— Такая техническая возможность имеется, как мы уже видели на примере Казахстана, однако тут следует учитывать, что сейчас существует множество браузеров . И помимо всем нам известных Chrome, Safari, Edge и Firefox, есть еще и «Яндекс.Браузер», Brave, Vivaldi, Opera и другие. Поэтому в случае блокировки в одних браузерах всегда есть альтернатива , — отметил начальник отдела аудита информационной безопасности компании T.Hunter Владимир Макаров.

Сертификаты безопасности выданы на более чем 7 тыс. доменных адресов, сообщили «Известиям» в пресс-службе Минцифры. Для сохранения работоспособности российских сайтов в ведомстве рекомендуют использовать браузеры, которые поддерживают работу российских сертификатов, «Яндекс.Браузер» или «Атом» , — это наиболее простой и доступный способ обеспечить доступ ко всем важным ресурсам, онлайн-сервисам и интернет-банкингу, отметили в ведомстве.

«Известия» направили запросы в Google, Apple и Microsoft, а также в Национальный удостоверяющий центр.

Неподарочный сертификат Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Отзыв разработчиками любых сертификатов, в том числе национальных, вполне возможен, согласен руководитель проекта Content-Review Сергей Половников. Поскольку западные IT-компании действуют по указке американской администрации, такой шаг — вопрос времени , считает он. Специалист согласен с позицией чиновников, что избежать рисков, связанных с сертификатами, позволит использование российских браузеров. В них отечественные сертификаты безопасности встроены по умолчанию.

— Может быть, кому-то некомфортно и непривычно ими пользоваться, но в сложившейся ситуации ими не стоит пренебрегать, по крайней мере, для совершения чувствительных операций: захода на сайты банков, покупок, получения госуслуг. Сложно представить себе ситуацию, в которой они бы отказались открывать критически важные страницы или начали бы передавать данные пользователей в недружественные страны, — рассуждает Сергей Половников.

Серфинг по-русски

Зарубежные браузеры не доверяют отечественным сертификатам, если они вручную не установлены пользователем на операционную систему и также вручную не прописано доверие им , отметил вице-президент и директор по информационной безопасности VK Алексей Волков. По его словам, отозвать доверие таким сертификатам возможно на уровне кода браузера — он перестанет доверять установленному вручную сертификату , хотя и будет видеть его в списке доверенных. Разработчик операционной системы может отозвать доверие и на уровне самой системы, предупредил он.

— Технически такая возможность есть. Мы видели похожую ситуацию, когда у российских компаний в феврале отзывали сертификаты, — подтвердил эксперт по кибербезопасности «Лаборатории Касперского» Виктор Чебышев.

Неподарочный сертификат Фото: Global Look Press/Valentin Wolf

Если продолжить работать в браузере, который предупреждает, что сертификат недоверенный, то соединение будет незащищенным и вероятен перехват данных, например, в общественных Wi-Fi-сетях, предупредил специалист.

Впрочем, как уточнил директор центра противодействия кибератакам «РТК-Солар» Владимир Дроков, полностью заблокировать сайт на базе сертификата в популярных браузерах пока невозможно.

— В самом неприятном для пользователя случае сайт будет показан как вредоносный и нежелательный, но будет возможность добавить его в исключения и продолжить работу с ним. Проведение переработки браузеров специально для России маловероятно, — полагает он.

В «Яндексе» отметили, что для компании важно, чтобы у пользователей сохранялся защищенный доступ к онлайн-сервисам, интернет-банкингу и другим сайтам, поэтому в марте «Яндекс.Браузер» поддержал работу национальных сертификатов.

— Мы уверены в безопасности этого решения, так как браузер проверяет все сайты и выпущенные на них сертификаты безопасности по международному стандарту Certificate Transparency, — сказали в компании.

Неподарочный сертификат Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

Информация о любом сертификате должна быть записана как минимум в двух публичных хранилищах, и браузер проверяет это при загрузке сайта — если записей нет, сайт не откроется, объяснили в компании принцип работы системы безопасности.