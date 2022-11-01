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Илон Маск распустил совет директоров Twitter

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Фото: REUTERS/Carlos Barria
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Американский предприниматель Илон Маск распустил совет директоров соцсети Twitter после приобретения компании. Об этом говорится в документах, размещенных в базе Комиссии по ценным бумагам и биржам США в понедельник, 31 октября.

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«27 октября в результате заключения сделки по слиянию господин Маск стал единоличным директором Twitter. В соответствии с условиями соглашения по слиянию в момент завершения сделки лица, которые были директорами, перестали ими быть», — говорится в публикации.

В свою очередь Маск заявил, что сам будет исполнительным директором компании, передает агентство Reuters.

«Вскоре после этого Маск написал в Twitter, что решение о роспуске совета директоров является временным, не вдаваясь в подробности», — отмечается в публикации.

Reuters сообщило, что сооснователь соцсети Джек Дорси сохранил долю в 2,4% акций компании.

Маск назвал ложью сообщения о том, что он планирует уволить сотрудников социальной сети Twitter до выплаты им грантов в виде акций компании.

Илон Маск возглавил Twitter 27 октября. Сумма сделки составила $44 млрд.

Бывший президент США Дональд Трамп одобрил смену руководства микроблога Twitter, который возглавил предприниматель Илон Маск. По его мнению, Twitter теперь «в руках вменяемых людей».

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