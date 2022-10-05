Twitter принял предложение Илона Маска о приобретении компании

Twitter принял предложение американского предпринимателя Илона Маска о покупке компании за $44 млрд. Ожидается, что сделка будет закрыта в течение нескольких недель. Об этом 4 октября пишет газета Daily Mail со ссылкой на представителя компании.

Как заявил представитель компании, Twitter получил письмо от Маска, которое было направлено в комиссию по ценным бумагам и биржам США.

Daily Mail отмечает, что после предложения Маска цена на акции Twitter возросла до $52.

В конце апреля миллиардер заявил о покупке социальной сети, однако 13 мая рассказал, что сделка о приобретении Twitter приостановлена. Маск утверждал, что ему предоставили ложные данные о количестве фейковых аккаунтов. Бизнесмен собирался провести оценку данных по собственной методологии.

В июне Twitter согласился предоставить команде Маска доступ к обширному потоку внутренней информации, включающему более 500 млн твитов, публикуемых каждый день. При этом руководство компании сочло, что Маск использует запрос данных как предлог для выхода из сделки либо для снижения цены. 8 июля основатель SpaceX отказался от покупки.

30 июля бизнесмен подал встречный иск к Twitter, руководство которой ранее подало на него в суд из-за отказа завершить сделку по покупке социальной сети. Как отмечалось, 164-страничный иск подан после назначения пятидневного судебного процесса, в ходе которого суд определит, может ли бизнесмен отказаться от ранее анонсированной им сделки.