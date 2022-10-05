Реклама
Прямой эфир
Армия
Российские вертолеты Ка-52 уничтожили украинскую военную технику
Армия
Коллективные силы ОДКБ отработали ликвидацию последствий биологического характера
Общество
МККК доставил 52 тыс. доз инсулина в Донбасс с 24 февраля
Армия
Российский ЗРК «Оса» уничтожил украинский Су-25
Мир
CNN заявил о попытках США отговорить ОПЕК+ от сокращения добычи нефти
Экономика
Авиакомпании РФ вывели из реестра Бермуд 87 самолетов
Армия
В Забайкалье российские военнослужащие освоили вождение боевой техники и РХБЗ
Общество
В МККК заявили о последствиях атак на Запорожскую АЭС
Общество
В Минтруде представили модель добровольного соцстрахования для самозанятых
Мир
Байден подписал закон о запрете предоставлять РФ и Белоруссии доллары взамен СДР
Экономика
Молдавия завершит аудит долга перед «Газпромом» в январе

Twitter принял предложение Илона Маска о приобретении компании

0
Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Roberto Casimiro
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Twitter принял предложение американского предпринимателя Илона Маска о покупке компании за $44 млрд. Ожидается, что сделка будет закрыта в течение нескольких недель. Об этом 4 октября пишет газета Daily Mail со ссылкой на представителя компании.

Асоциальная сеть: сколько выручки потеряет Facebook из-за блокировки в России
И почему площадка стала терять популярность в Рунете задолго до введения ограничений

Как заявил представитель компании, Twitter получил письмо от Маска, которое было направлено в комиссию по ценным бумагам и биржам США.

Daily Mail отмечает, что после предложения Маска цена на акции Twitter возросла до $52.

В конце апреля миллиардер заявил о покупке социальной сети, однако 13 мая рассказал, что сделка о приобретении Twitter приостановлена. Маск утверждал, что ему предоставили ложные данные о количестве фейковых аккаунтов. Бизнесмен собирался провести оценку данных по собственной методологии.

В июне Twitter согласился предоставить команде Маска доступ к обширному потоку внутренней информации, включающему более 500 млн твитов, публикуемых каждый день. При этом руководство компании сочло, что Маск использует запрос данных как предлог для выхода из сделки либо для снижения цены. 8 июля основатель SpaceX отказался от покупки.

30 июля бизнесмен подал встречный иск к Twitter, руководство которой ранее подало на него в суд из-за отказа завершить сделку по покупке социальной сети. Как отмечалось, 164-страничный иск подан после назначения пятидневного судебного процесса, в ходе которого суд определит, может ли бизнесмен отказаться от ранее анонсированной им сделки.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022