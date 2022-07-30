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Илон Маск подал встречный иск к Twitter

The Guardian и CNBC: Илон Маск подал встречный иск к Twitter
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Фото: REUTERS/Dado Ruvic
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Американский предприниматель Илон Маск подал встречный иск к компании Twitter, руководство которой ранее подало на него в суд из-за отказа завершить сделку по покупке социальной сети. Об этом 30 июля сообщила газета The Guardian.

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По данным издания, 164-страничный иск подан 29 июля, после назначения пятидневного судебного процесса, в ходе которого суд определит, может ли бизнесмен отказаться от ранее анонсированной им сделки.

Телеканал CNBC уточняет, что истец попросил суд штата Делавэр, где будут рассматриваться иски, не распространять подробности поданных документов.

Также в пятницу на Маска подал в суд один из акционеров Twitter Луиджи Криспо, которому принадлежит 5500 акций соцсети. Он попросил суд обязать миллиардера закрыть сделку, признав, что он нарушил свои фидуциарные обязательства перед акционерами Twitter. Также истец просит суд определить компенсацию акционерам компании за причиненные убытки.

25 апреля 2022 года Twitter и Маск объявили, что предприниматель купит социальную сеть и сделает ее частной. Суммой сделки назывались $44 млрд. Вскоре рыночный спад привел к падению акций технологических компаний, включая Tesla и Twitter.

13 мая Маск заявил, что сделка о приобретении Twitter приостановлена до тех пор, пока не будут предоставлены подтверждения, что поддельными являются не более 5% аккаунтов соцсети. Бизнесмен собирался провести оценку данных по собственной методологии.

В июне Twitter согласился предоставить команде Маска доступ к обширному потоку внутренней информации, включающему более 500 млн твитов, публикуемых каждый день. При этом руководство компании сочло, что Маск использует запрос данных как предлог для выхода из сделки либо для снижения цены. 8 июля Маск отказался от сделки.

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