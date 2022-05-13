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Илон Маск объявил о приостановке сделки по покупке Twitter

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Фото: REUTERS/Joe Skipper
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Американский предприниматель Илон Маск решил приостановить сделку по покупке соцсети Twitter. Об этом он сообщил в пятницу, 13 мая, в своем аккаунте сети микроблогов.

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«Сделка с Twitter временно приостановлена в ожидании деталей, подтверждающих данные о том, что фейковые и спам-аккаунты действительно представляют менее 5% пользователей [соцсети]», — говорится в сообщении.

Дополнительные подробности данного решения Маск не привел.

Ранее, 8 мая, бизнесмен пообещал обеспечить повышение стандартов работы в Twitter после приобретения им соцсети. По его словам, теперь требования к профессиональной этике «станут экстремальными».

4 мая Маск допустил, что Twitter может ввести платные аккаунты для пользователей из коммерческого и государственного секторов. По его словам, плата за пользование сервисом будет небольшой.

25 апреля стало известно, что предприниматель согласовал покупку Twitter за $44 млрд, после закрытия сделки соцсеть станет непубличной компанией. До этого изобретатель признал, что целью покупки социальной сети стало его желание создать общественную платформу, которая пользуется максимальным доверием в обществе по всему миру и предоставляет каждому право на высказывание.

Основатель Twitter Джек Дорси поддержал приобретение компании Маском. Он выразил сожаление, что сеть микроблогов, будучи публичной компанией, фактически принадлежала инвесторам и рекламодателям. Он подчеркнул, что Twitter должен быть «не компанией, а общественным благом».

В начале апреля Маск стал одним из крупнейших акционеров Twitter с долей 9,2%. Он отмечал, что в текущем виде компания не может процветать и «служить свободе слова», поэтому должна стать частной.

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