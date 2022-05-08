Маск пообещал рост стандартов работы в Twitter после покупки им сервиса

Американский инженер, бизнесмен, основатель компаний SpaceX и Tesla Илон Маск пообещал повышение стандартов работы в Twitter после приобретения им сервиса микроблогов. Об этом миллиардер заявил в своем аккаунте.

«Требования к профессиональной этике станут экстремальными, но куда меньше, чем я требую от себя», — написал он.

4 мая Маск допустил, что Twitter может ввести платные аккаунты для пользователей из коммерческого и государственного секторов. По его словам, плата за пользование сервисом будет небольшой.

25 апреля стало известно, что предприниматель согласовал покупку Twitter за $44 млрд, после закрытия сделки соцсеть станет непубличной компанией. До этого изобретатель признал, что целью покупки социальной сети стало его желание создать общественную платформу, которая пользуется максимальным доверием в обществе по всему миру и предоставляет каждому право на высказывание.

Основатель Twitter Джек Дорси поддержал приобретение компании Маском. Он выразил сожаление, что сеть микроблогов, будучи публичной компанией, фактически принадлежала инвесторам и рекламодателям. Он подчеркнул, что Twitter должен быть «не компанией, а общественным благом».

В начале апреля Маск стал одним из крупнейших акционеров Twitter с долей 9,2%. Он отмечал, что в текущем виде компания не может процветать и «служить свободе слова», поэтому должна стать частной.