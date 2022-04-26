Основатель Tesla и SpaceX Илон Маск согласовал покупку Twitter за $44 млрд

Американский бизнесмен Илон Маск купит социальную сеть Twitter за $44 млрд. Об этом сообщает в понедельник, 25 апреля, сайт PR Newswire со ссылкой на пресс-релиз Twitter.

«Ожидается, что сделка, которая была единогласно одобрена советом директоров Twitter, будет закрыта в 2022 году при условии одобрения акционерами Twitter, получения соответствующих разрешений регулирующих органов и выполнения других обычных условий закрытия», — отмечается в сообщении.

Говорится также, что после завершения сделки Twitter станет непубличной компанией.

По словам Маска, в его планах сделать «Twitter лучше, чем когда-либо, улучшив продукт новыми функциями, сделав алгоритмы с открытым исходным кодом, чтобы повысить доверие, победить спам-ботов и аутентифицировать всех людей».

По данным Комиссии по ценным бумагам и биржам США, сейчас Маск владеет 9,2% акций сервиса микроблогов. При этом 11 апреля он принял решение не входить в совет директоров компании.

23 апреля Илон Маск заявил, что целью его покупки социальной сети Twitter стало желание создать общественную платформу, которая пользуется максимальным доверием в обществе по всему миру и предоставляет каждому право на высказывание. При этом он уточнил, что интересы его не пересекаются с коммерцией и поиском интересных вложений.

14 апреля Илон Маск выдвинул предложение выкупить акции Twitter за $41 млрд ($54,2 за акцию). В руководстве соцсети хотели, чтобы Маск согласился на место в совете директоров. Так, его могли бы ограничить максимальным пакетом акций в 14,9%. Однако предприниматель отказался.

До этого, 5 апреля, стало известно, что Маск стал богатейшим человеком в мире по версии журнала Forbes. Бизнесмен впервые возглавил список миллиардеров. По данным издания, его состояние оценивается в $219 млрд. За год он разбогател на $68 млрд.