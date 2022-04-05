Илон Маск впервые возглавил список богатейших людей мира

Совладелец Tesla и SpaceX Илон Маск стал богатейшим человеком в мире по версии журнала Forbes. Бизнесмен впервые возглавил список миллиардеров.

По данным издания, его состояние оценивается в $219 млрд. За год он разбогател на $68 млрд. На втором месте рейтинга журнала находится основатель Amazon Джефф Безос, чье состояние достигло $171 млрд (на $6 млрд меньше, чем в прошлом году). На третьем — председатель правления и гендиректор LVMH Moet Hennessy — Louis Vuitton Бернар Арно с состоянием $158 млрд (на $8 млрд больше, чем в 2021-м).

В то же время в режиме реального времени состояние Маска оценивается в $302,1 млрд, Безоса — в $194,1 млрд, Арно — $175,6 млрд.

Всего в 36-м ежегодном рейтинге богатейших людей планеты по версии Forbes представлены 2668 человек, что на 87 меньше, чем годом ранее. Их общее состояние составляет $12,7 трлн. Этот показатель на $400 млрд меньше, чем в 2021 году.

9 февраля журнал опубликовал список из 25 самых высокооплачиваемых артистов этого года, которые получили свою позицию в рейтинге, избавившись от всех или части своих студий или музыкальных каталогов. На первом месте оказался режиссер «Властелина колец» Питер Джексон, которые продал часть своей компании по визуальным эффектам Weta Digital компании Unity Software за $1,6 млрд. На втором месте — американский певец Брюс Спрингстин, который выгрузил свою работу на лейбл Sony Music Group в конце 2021 года: продажу оценили в $500 млн. Третье место занял Джей-Зи, обналичивший доли в музыкальном стримере Tidal и бренде шампанского Armand de Brignac.