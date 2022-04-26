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Основатель Twitter поддержал покупку компании Илоном Маском

Основатель Twitter Джек Дорси поддержал решение Илона Маска купить компанию
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Основатель Twitter Джек Дорси поддержал приобретение компании американским миллиардером Илоном Маском. Об этом он заявил в своем микроблоге.

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Он отметил, что сожалеет о том, что Twitter, будучи публичной компанией, фактически принадлежал инвесторам и рекламодателям. Он подчеркнул, что Twitter должен быть «не компанией, а общественным благом».

«Я доверяю Илону. Он — единственный, кто наилучшим образом подходит для решения этой задачи», — написал Дорси в своем микроблоге.

Накануне стало известно, что основатель Tesla и SpaceX Илон Маск согласовал покупку Twitter за $44 млрд. Соглашение о покупке было единогласно одобрено советом директоров Twitter. Закрытие сделки ожидается в 2022 году. Как отмечается, после ее завершения Twitter станет непубличной компанией.

Ранее, 23 апреля, бизнесмен рассказал, что целью покупки социальной сети стало его желание создать общественную платформу, которая пользуется максимальным доверием в обществе по всему миру и предоставляет каждому право на высказывание. При этом он уточнил, что интересы его не пересекаются с коммерцией и поиском интересных вложений.

В начале апреля Маск стал одним из крупнейших акционеров Twitter с долей 9,2%. При этом он указал на то, что в текущем виде компания не может процветать и «служить свободе слова», поэтому должна стать частной.

Сам Маск — активный пользователь Twitter. Он ведет переписку с подписчиками, политиками и коллегами по космической отрасли, включая главу «Роскосмоса» Дмитрия Рогозина.

Социальная сеть начала работу в 2006 году. Больше всего пользователей у Twitter в США, Японии, Индии, Бразилии, Индонезии и Великобритании.

В начале марта 2022 года Роскомнадзор заблокировал доступ к Twitter в России по требованию Генпрокуратуры. Мера принята на фоне распространения в соцсети фейков о спецоперации РФ.

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