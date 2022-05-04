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Маск допустил введение в Twitter платы для бизнеса и госаккаунтов

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Социальная сеть Twitter может ввести платные аккаунты для пользователей из коммерческого и государственного сектора. Такое заявление сделал американский предприниматель Илон Маск в своем аккаунте Twitter 4 мая.

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«Twitter всегда будет бесплатным для обычных пользователей, но возможна небольшая плата для коммерческих/правительственных пользователей», — рассказал бизнесмен.

25 апреля стало известно о согласовании покупки соцсети Twitter Илоном Маском за $44 млрд. Решение продать Маску компанию было единогласно одобрено советом директоров соцсети. Ожидается, что сделка будет закрыта в 2022 году. Как отмечается, после ее завершения Twitter станет непубличной компанией.

Основатель Twitter Джек Дорси, в свою очередь, поддержал приобретение компании Маском. Он отметил, что сожалеет о том, что Twitter, будучи публичной компанией, фактически принадлежал инвесторам и рекламодателям. Он подчеркнул, что Twitter должен быть «не компанией, а общественным благом».

Ранее, 23 апреля, Маск рассказал, что целью покупки социальной сети стало его желание создать общественную платформу, которая пользуется максимальным доверием в обществе по всему миру и предоставляет каждому право на высказывание. При этом он уточнил, что интересы его не пересекаются с коммерцией и поиском интересных вложений.

В начале апреля Маск стал одним из крупнейших акционеров Twitter с долей 9,2%. При этом он указал на то, что в текущем виде компания не может процветать и «служить свободе слова», поэтому должна стать частной.

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