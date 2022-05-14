Илон Маск намерен проверить подлинность некоторых аккаунтов в Twitter

Илон Маск проверит подлинность 100 аккаунтов в Twitter. Мера должна помочь в борьбе с фальшивыми страницами. Покупка соцсети приостановлена из-за фейковых учетных записей, передает телеканал «Известия». В отчете компании указано, что спам-аккаунты составляют около 5% пользователей. Акции компании подешевели на 9,6% в пятницу. 25 апреля Маск заявил, что купит соцсеть за 44 млрд долларов.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.