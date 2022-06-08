Реклама
Прямой эфир
Мир
Эрдоган заявил о неизменности позиции по вступлению Швеции и Финляндии в НАТО
Мир
Пушилин назначил Виталия Хоценко председателем правительства ДНР
Политика
Мединский допустил расширение территории России
Мир
В Никарагуа разрешили присутствие военных России в гуманитарных целях
Экономика
Выдачи льготной ипотеки падают в России второй месяц подряд
Мир
Twitter предоставит Маску требуемую им для сделки информацию
Экономика
Около 13% ТЦ могут расторгнуть договоры с иностранными ритейлерами
Мир
В МО РФ сообщили о подготовке СБУ провокации с применением химических веществ
Экономика
Цена нефти Brent на бирже ICE поднялась выше $124 впервые с 9 марта
Мир
Глава ВОЗ не исключил появления более опасного штамма COVID-19
Мир
Власти Херсона сообщили о запусках ВСУ ракет «Точка-У» по области раз в две недели

Twitter предоставит Маску требуемую им для сделки информацию

0
Фото: REUTERS/Dado Ruvic
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Компания Twitter намерена предоставить предпринимателю Илону Маску данные о количестве спамовых и фейковых учетных записей в соцсети. Об этом 8 июня сообщила газета Washington Post со ссылкой на источник.

Игнор по айпи: могут ли отключить YouTube из-за океана
Пользователи рискуют вспомнить, каково ждать загрузки видео

«В связи с тупиковой ситуацией, длящейся на протяжении нескольких недель, совет директоров Twitter планирует удовлетворить требования Илона Маска о раскрытии внутренней информации, предоставив доступ ко всему массивному потоку данных, включающему более 500 миллионов твитов, публикуемых каждый день», — написало издание.

На фоне этой информации акции Twitter растут на 0,9%.

В то же время газета отметила, что руководство Twitter скептически относится к использованию Маском подобной информации, поскольку она на протяжении многих лет доступна примерно двум десяткам компаний, которые платят соцсети за возможность анализировать данные и находить закономерности.

По их мнению, а также ряда аналитиков, Маск использует запрос данных как предлог, чтобы выйти из сделки либо же договориться о более низкой цене.

13 мая Маск заявил, что сделка о приобретении Twitter приостановлена до тех пор, пока не будут предоставлены подтверждения, что поддельными являются не более 5% аккаунтов соцсети. Бизнесмен намерен провести оценку по собственной методологии, однако не располагает всеми необходимыми данными.

За день до этого Маск объявил, что намерен восстановить доступ к соцсети бывшему президенту США Дональду Трампу. Политик остается заблокированным с января 2021 года, когда его сторонники штурмовали Капитолий.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022