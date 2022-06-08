Twitter предоставит Маску требуемую им для сделки информацию

Компания Twitter намерена предоставить предпринимателю Илону Маску данные о количестве спамовых и фейковых учетных записей в соцсети. Об этом 8 июня сообщила газета Washington Post со ссылкой на источник.

«В связи с тупиковой ситуацией, длящейся на протяжении нескольких недель, совет директоров Twitter планирует удовлетворить требования Илона Маска о раскрытии внутренней информации, предоставив доступ ко всему массивному потоку данных, включающему более 500 миллионов твитов, публикуемых каждый день», — написало издание.

На фоне этой информации акции Twitter растут на 0,9%.

В то же время газета отметила, что руководство Twitter скептически относится к использованию Маском подобной информации, поскольку она на протяжении многих лет доступна примерно двум десяткам компаний, которые платят соцсети за возможность анализировать данные и находить закономерности.

По их мнению, а также ряда аналитиков, Маск использует запрос данных как предлог, чтобы выйти из сделки либо же договориться о более низкой цене.

13 мая Маск заявил, что сделка о приобретении Twitter приостановлена до тех пор, пока не будут предоставлены подтверждения, что поддельными являются не более 5% аккаунтов соцсети. Бизнесмен намерен провести оценку по собственной методологии, однако не располагает всеми необходимыми данными.

За день до этого Маск объявил, что намерен восстановить доступ к соцсети бывшему президенту США Дональду Трампу. Политик остается заблокированным с января 2021 года, когда его сторонники штурмовали Капитолий.