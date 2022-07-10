Twitter подаст иск против Маска из-за срыва сделки в ближайшие дни

Американская компания Twitter в начале недели намерена подать в суд на предпринимателя Илона Маска из-за расторжения сделки о покупке соцсети. Об этом в воскресенье, 10 июля, сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

Отмечается, что руководство компании заключило контракт с юридической фирмой Wachtell, Lipton, Rosen&Katz, которая будет представлять интересы компании в суде.

Как уточнил председатель совета директоров компании Брет Тэйлор, Twitter подаст в суд на Маска, чтобы добиться выполнения сделки.

Ранее, 8 июля, Тэйлор сообщил, что Twitter планирует подать в суд на Илона Маска после того, как тот решил расторгнуть сделку о покупке соцсети.

Изначально было установлено, что для выхода из сделки предприниматель должен заплатить комиссию в размере $1 млрд. Тем не менее представители компании отказались от этого варианта и решили добиваться продажи.

В этот же день стало известно, что Маск решил отказаться от приобретения соцсети Twitter.

Как отметил адвокат предпринимателя Майк Ринглер, причиной стал отказ от передачи запрошенных данных о функционировании платформы, без которых нельзя убедиться в целесообразности покупки.

Накануне издание The Washington Post со ссылкой на источники писало, что сделка Илона Маска с Twitter оказалась под угрозой срыва из-за ситуации с оценкой числа спам-аккаунтов.

13 мая Маск заявил, что сделка о приобретении Twitter приостановлена до тех пор, пока не будут предоставлены подтверждения, что поддельными являются не более 5% аккаунтов соцсети. Бизнесмен намерен провести оценку по собственной методологии, однако не располагает всеми необходимыми данными.

В июне Twitter согласился предоставить команде Маска доступ к обширному потоку внутренней информации, включающему более 500 млн твитов, публикуемых каждый день. При этом руководство компании сочло, что Маск использует запрос данных как предлог для выхода из сделки либо для снижения цены.