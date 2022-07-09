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СМИ узнали о решении Илона Маска расторгнуть сделку по покупке Twitter

CNBC: Илон Маск уведомил Twitter о расторжении сделки по покупке соцсети
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Фото: TASS/Zuma
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Американский предприниматель Илон Маск решил отказаться от покупки соцсети Twitter. Об этом в пятницу, 8 июля, сообщает CNBC.

Как отметил адвокат Майк Ринглер, Twitter отказался передать Маску запрошенные данные о функционировании компании в полном объеме. Та информация, которая была предоставлена, оказалась «недействительной или непригодной для использования».

«Все признаки указывают на то, что некоторые из полученных от Twitter сведений <...> существенно вводят в заблуждение», — заявил юрист.

Накануне издание The Washington Post со ссылкой на источники писало, что сделка Илона Маска с Twitter оказалась под угрозой срыва.

13 мая Маск заявил, что сделка о приобретении Twitter приостановлена до тех пор, пока не будут предоставлены подтверждения, что поддельными являются не более 5% аккаунтов соцсети. Бизнесмен намерен провести оценку по собственной методологии, однако не располагает всеми необходимыми данными.

В июне Twitter согласился предоставить команде Маска доступ к обширному потоку внутренней информации, включающему более 500 млн твитов, публикуемых каждый день. При этом руководство компании сочло что Маск использует запрос данных как предлог, чтобы выйти из сделки либо же договориться о более низкой цене.

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