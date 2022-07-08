Сделка Илона Маска с Twitter оказалась под угрозой срыва

Команда Илона Маска намерена пересмотреть свою позицию в переговорах с Twitter о покупке соцсети. Об этом в четверг, 7 июля, пишет издание The Washington Post со ссылкой на источники.

«Сделка Илона Маска по покупке Twitter находится под серьезной угрозой, <...> поскольку команда Маска пришла к выводу, что данные Twitter о спам-аккаунтах не поддаются проверке», — говорится в публикации.

Отмечается, что сомнения потенциальных покупателей говорят о недостатке информации, которая позволила бы дать объективную оценку перспективам Twitter с точки зрения бизнеса.

С учетом этого факта высока вероятность, что направление дискуссии изменится, хотя и неизвестно, каким образом. Илон Маск уже обвинял представителей соцсети в махинации со статистикой. Несмотря на заявления компании о том, что доля «поддельных» аккаунтов в Twitter не превышает 5%, в действительности определить соотношение не представляется возможным, поскольку методы создания и сохранения фейков и ботов постоянно меняются.

Ранее, 8 июня, Twitter согласился предоставить команде Маска доступ к обширному потоку внутренней информации, включающему более 500 млн твитов, публикуемых каждый день. При этом руководство компании считает, что Маск использует запрос данных как предлог, чтобы выйти из сделки либо же договориться о более низкой цене.

13 мая Маск заявил, что сделка о приобретении Twitter приостановлена до тех пор, пока не будут предоставлены подтверждения, что поддельными являются не более 5% аккаунтов соцсети. Бизнесмен намерен провести оценку по собственной методологии, однако не располагает всеми необходимыми данными.

За день до этого Маск объявил, что намерен восстановить доступ к соцсети бывшему президенту США Дональду Трампу. Политик остается заблокированным с января 2021 года, когда его сторонники штурмовали Капитолий.