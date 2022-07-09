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Twitter подаст в суд на Маска из-за срыва сделки по покупке соцсети

Twitter подаст в суд на Илона Маска из-за срыва сделки по покупке соцсети
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Фото: TASS/Zuma
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Twitter планирует подать в суд на Илона Маска после того, как он решил расторгнуть сделку о покупке соцсети. Об этом в пятницу, 8 июля, заявил председатель совета директоров Twitter Брет Тэйлор.

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По его словам, дальнейшие разбирательства будут происходить в судебном порядке, чтобы обеспечить выполнение всех условий по покупке соцсети.

«Twitter привержен закрытию сделки по цене и условиям, согласованным с господином Маском и планирует подать иск для выполнения соглашения о слиянии», — заявил он.

Изначально было установлено, что для выхода из сделки предприниматель должен заплатить комиссию в размере $1 млрд. Тем не менее, представители компании отказались от этого варианта и решили добиваться продажи.

Ранее в этот день стало известно, что Маск решил отказаться от приобретения соцсети Twitter.

Как отметил адвокат предпринимателя Майк Ринглер, причиной стал отказ от передачи запрошенных данных о функционировании платформы, без которых нельзя убедиться в целесообразности покупки.

Накануне издание The Washington Post со ссылкой на источники писало, что сделка Илона Маска с Twitter оказалась под угрозой срыва из-за ситуации с оценкой числа спам-аккаунтов.

13 мая Маск заявил, что сделка о приобретении Twitter приостановлена до тех пор, пока не будут предоставлены подтверждения, что поддельными являются не более 5% аккаунтов соцсети. Бизнесмен намерен провести оценку по собственной методологии, однако не располагает всеми необходимыми данными.

В июне Twitter согласился предоставить команде Маска доступ к обширному потоку внутренней информации, включающему более 500 млн твитов, публикуемых каждый день. При этом руководство компании сочло, что Маск использует запрос данных как предлог для выхода из сделки, либо для снижения цены.

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