Маск опроверг сообщения об увольнениях сотрудников Twitter

Американский предприниматель Илон Маск назвал ложью сообщения о том, что он планирует уволить сотрудников социальной сети Twitter до выплаты им грантов в виде акций компании.

«Это ложь», ― ответил миллиардер на сообщение одного из пользователей, где тот обвинил Маска в планах уволить сотрудников соцсети до срока выплат.

30 октября газета The New York Times со ссылкой на свои источники написала, что новый глава Twitter Илон Маск распорядился начать скорые увольнения сотрудников. Отмечалось, что это делалось, чтобы избежать выплаты компанией субсидий на акции компании в качестве компенсации.

Также The New York Times писала, что сотрудникам Twitter приказали распечатать их код, чтобы доказать факт их работы в соцсети.

Помимо этого, газета The Washington Post писала, что новый руководитель Twitter планирует уволить 75% сотрудников. Позже эту информацию опровергли.

Илон Маск возглавил Twitter 27 октября. Сумма сделки составила $44 млрд.