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Банки начали финансирование сделки Илона Маска по покупке Twitter

Bloomberg узнало о планах Маска касательно увольнения сотрудников Twitter

Bloomberg: Маск не будет увольнять 75 процентов сотрудников Twitter после покупки компании
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Фото: REUTERS/Mike Blake/File Photo
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Американский миллиардер, совладелец компаний Tesla и SpaceX Илон Маск не планирует увольнять 75% сотрудников Twitter. Об этом в четверг, 27 октября, сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

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«Илон Маск сообщил сотрудникам Twitter Inc. в среду, что он не планирует сокращать 75% персонала, когда он возглавит компанию», — говорится в сообщении.

Накануне газета The Wall Street Journal написала, что некоторые банки начали предоставлять средства для финансирования сделки по покупке Маском компании Twitter. По данным издания, деньги будут предоставлены предпринимателю к пятнице.

В тот же день Маск побывал в штаб-квартире Twitter в Сан-Франциско. Он опубликовал видео, на котором идет в офис с кухонной раковиной. Также стало известно, что Маск поменял описание своего профиля в Twitter, теперь он «главный по твитам».

Отмечается, что завершение сделки по покупке Twitter состоится в пятницу. Предприниматель планирует приобрести компанию за $44 млрд. На этом фоне акции Twitter выросли до $53,47 во второй половине дня на торгах в Нью-Йорке.

Ранее, 25 октября, Bloomberg сообщило, что Маск планирует в пятницу, 28 октября, закрыть сделку по покупке компании Twitter. По данным агентства, такое заявление прозвучало в ходе видеоконференции предпринимателя с банкирами, которые помогают финансировать сделку.

До этого, 20 октября, газета The Washington Post сообщила, что Маск собирается уволить 75% сотрудников Twitter в случае его приобретения.

В издании отметили, что в компании также планируется сократить и расходы на инфраструктуру, в том числе на обеспечение цифровой безопасности. По мнению авторов материала, за этим могут последовать взломы пользовательских аккаунтов и распространение оскорбительных материалов.

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