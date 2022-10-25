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Bloomberg узнало о планах Маска закрыть сделку по покупке Twitter 28 октября

Bloomberg: Маск запланировал закрыть сделку по покупке Twitter в пятницу, 28 октября
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Фото: Global Look Press/dpa/Patrick Pleul
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Американский предприниматель Илон Маск заявил, что планирует в пятницу, 28 октября, закрыть сделку по покупке компании Twitter. Об этом сообщило во вторник Bloomberg со ссылкой на источники.

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По данным собеседников агентства, такое заявление прозвучало 24 октября в ходе видеоконференции Маска с банкирами, которые помогают финансировать сделку.

В конце апреля Маск сообщил о планах купить Twitter, но спустя несколько недель рассказал, что сделка приостановлена. Предприниматель заявлял, что ему предоставили ложные данные о количестве фейковых аккаунтов.

В начале октября Маск предложил возобновить переговоры и предложил приобрести компанию по цене в $54,2 за акцию. В Twitter согласились. Ожидалось, что сделка будет закрыта в течение нескольких недель.

20 октября газета The Washington Post сообщила, что Маск собирается уволить 75% сотрудников Twitter в случае его приобретения.

В издании отметили, что в компании также планируется сократить и расходы на инфраструктуру, в том числе на обеспечение цифровой безопасности. По мнению авторов материала, за этим могут последовать взломы пользовательских аккаунтов и распространение оскорбительных материалов.

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