Bloomberg узнало о планах Маска закрыть сделку по покупке Twitter 28 октября

Американский предприниматель Илон Маск заявил, что планирует в пятницу, 28 октября, закрыть сделку по покупке компании Twitter. Об этом сообщило во вторник Bloomberg со ссылкой на источники.

По данным собеседников агентства, такое заявление прозвучало 24 октября в ходе видеоконференции Маска с банкирами, которые помогают финансировать сделку.

В конце апреля Маск сообщил о планах купить Twitter, но спустя несколько недель рассказал, что сделка приостановлена. Предприниматель заявлял, что ему предоставили ложные данные о количестве фейковых аккаунтов.

В начале октября Маск предложил возобновить переговоры и предложил приобрести компанию по цене в $54,2 за акцию. В Twitter согласились. Ожидалось, что сделка будет закрыта в течение нескольких недель.

20 октября газета The Washington Post сообщила, что Маск собирается уволить 75% сотрудников Twitter в случае его приобретения.

В издании отметили, что в компании также планируется сократить и расходы на инфраструктуру, в том числе на обеспечение цифровой безопасности. По мнению авторов материала, за этим могут последовать взломы пользовательских аккаунтов и распространение оскорбительных материалов.